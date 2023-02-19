Я мобілізований військовослужбовець ЗСУ. Ні, я не на передовій, не в окопах. Служу в тилу, деталі розповідати не можу. Але вирішать відправити на фронт — то буду там. Також я нагадаю, що послідовно виступав проти насильницької мобілізації, а також проти свавільної роздачі повісток. ТЦК навіть писали на мене офіційного листа міністру МВС.

Минулої весни я часто пояснював прості істини: непродумана непідготовлена мобілізація завдає серйозної шкоди. Якщо військкомат (ТЦК) приходить в готель, ресторан, басейн, на будь-яке інше підприємство і починає роздавати повістки — він убиває ці бізнеси, які й так ледве виживають. Насильницька заборона виїзду і мобілізація мають своїм наслідком — масштабну корупцію. Тоді, коли я не підтримував ці методи мобілізації, я пропонував кілька інших рішень. Перше — я наполягав, що потрібно вести активну інформаційну кампанію, де розвіювати міфи та фейки про мобілізацію і службу, включати частіше в публічну комунікацію героїв, комбригів тощо. Дуже раджу всім інтерв’ю комбрига 10 бригади Едельвейс. Спокійний впевнений, професійний, до такого з радістю йти служити.

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Минулої весни я часто пояснював прості істини: непродумана непідготовлена мобілізація завдає серйозної шкоди. Якщо військкомат (ТЦК) приходить в готель, ресторан, басейн, на будь-яке інше підприємство і починає роздавати повістки — він убиває ці бізнеси, які й так ледве виживають. Насильницька заборона виїзду і мобілізація мають своїм наслідком — масштабну корупцію

Далі я наполягав, що мають бути визначені 2-3 млн чоловіків, які будуть мобілізовані в разі необхідності. Тобто чоловіку телефонує ТЦК чи поліція і повідомляє, що він буде мобілізований, час повідомлять. Що це означає? По-перше, такий чоловік починає готуватись до мобілізації: читати, покращувати фізичну форму, вивчати й згадувати уміння військової служби, закупляє все, що треба. По-друге, він, його сім’я і його підприємство чи місце, де він працює, починають планувати життя в інших умовах. Тому коли приходить його час — він просто йде, бувши морально і фізично готовим до цього. Мені постійно кажуть, якщо так зробити — то чоловіки почнуть тікати. Я від цього просто звірію. Українські чоловіки не тікають! Це вони тримають фронт і розгромили орду під Києвом, Харковом і Херсоном. Так, є маленький відсоток боягузів, але переносити це на всіх нас — як мінімум не повага до десятків тисяч добровольців.

Прийшов момент, коли мобілізація = виживання. Ще раз, якщо ми не наповнимо армію новими силами — ми програємо війну! Тому ціна не виконаних планів наповнення бригад — просування ворога на фронті. Вибачте, але сьогодні вже будь-які методи кращі, чим програти у війні

Нічого з того, що я пропонував, не було зроблено. І прийшов момент, коли мобілізація = виживання. Ще раз, якщо ми не наповнимо армію новими силами — ми програємо війну! Тому ціна не виконаних планів наповнення бригад — просування ворога на фронті. Вибачте, але сьогодні вже будь-які методи кращі, чим програти у війні.

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Однак, щодо відео, де застосовують силу, щоб мобілізувати. Ці відео особливо розганяються росіянами, хоча станом на зараз відомо про всього кілька випадків на всю країну. Але, УВАГА, застосування сили в тих випадках, про які йдеться, пов’язане не з таким підходом мобілізації, а саме з поведінкою чоловіка, якому вручають повістку. Сила застосовується тому, що чоловік, якому дають повістку, починає крити матом, посилати, “бикувати” представникам ТЦК, і лізти бити всім морди. Зверніть увагу, що на роликах, які вам показують, рідко коли видно початок, а відразу як “пакують”. В 99,99 % випадках представники ТЦК тільки вручають повістки, і викликають поліцію для розшуку тих, хто ухиляється.

На завершення ще раз: сьогодні мобілізація = виживання. Росіяни можуть піти на мобілізацію мільйонів, і нам не залишиться нічого іншого як мобілізувати мільйони. Я раджу всім бути готовим до служби в армії, і не думати, що його це омине. Пам’ятайте, якщо ви не підтримуєте мобілізацію, то тоді ви просто чекаєте на Бучу у своєму населеному пункті. Ми не вибирали цієї війни, і в нас не має вибору не воювати! Тому мобілізацію треба сьогодні підтримувати за будь-яких умов.

Джерело

Про автора. Віктор Андрусов, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист