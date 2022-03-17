За день 17 березня із 9 гумкоридорів спрацювало 8, – Верещук
Всього евакуйовано 3810 осіб та доставлено близько 40 тонн гумдопомоги.
Про це розповіла Міністр з питань тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, інформує Еспресо.TV
"З Маріуполя виїхало майже 800 приватних авто. Також люди виходили з міста пішки. До Запоріжжя сьогодні доїхало вже більше 2 тис. осіб, але потік не припиняється. Для тих, хто виїхав з Маріуполя організовано тимчасові пункти допомоги у Бердянську. Завтра такі ж пункти почнуть діяти і в місті Мангуш. Тих, хто йде пішки, з Мангуша довозитимуть у Бердянськ", - повідомила Ірина Верещук.
На жаль, колона автобусів із бензовозом, яка прямувала із Запоріжжя у Бердянськ, була зупинена на російському блокпості і продовжить рух лише завтра вранці. Також завтра з Запоріжжя буде відправлено ще 10 автобусів.
"З Бородянки на Київщині до Житомира виїхало 20 автобусів – це близько 160 людей. З околиць села Шевченкове у Бровари виїхав 41 автобус та 200 приватних авто. Це близько 1,5 тис людей. Також було доставлено 36 тонн гуманітарної допомоги у вигляді продуктів та медикаментів до населених пунктів на Київщині", - додала мінстр.
Всього, за її словами, сьогодні евакуйовано 3810 осіб. Та доставлено близько 40 тонн гумдопомоги:
"Не спрацював сьогодні лише один гумкоридор – з Харкова до Вовчанська. Це сталось через обстріли російських військ. Проте завтра продовжується робота по організації коридорів до всіх оточених чи заблокованих міст".
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