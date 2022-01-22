Сьогодні відзначається День соборності України

У цей день 1919 року відбулося об'єднання в єдину державу Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки, нагадує Еспресо.TV.



Читайте також: День Соборності. Коли розірвані частини України стали однією державою



Головні урочистості проголошення злуки проходили на столичній Софійській площі о 12 годині. Відбувся військовий парад Січових Стрільців Армії УНР.





Головним підписантом об'єднавчого Універсалу був голова Директорії УНР Володимир Винниченко (архівна копія - Український літопис)



Симон Петлюра (у центрі), Євген Коновалець (праворуч) та Роман Дашкевич під час проголошення Акту злуки УНР і ЗУНР на Софійській площі. Київ, 22 січня 1919 р. Кадр із документальної кінохроніки (Ukrainian Military Honour)

Відомо й те, що намір долучитися до Великої України на державно-правовому рівні висловлювала й українська Кубанська Народна Республіка.