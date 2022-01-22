Сьогодні відзначається День соборності України
У неділю, 22 січня 2022 року, як і щороку, українці святкують День соборності
У цей день 1919 року відбулося об'єднання в єдину державу Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки, нагадує Еспресо.TV.
Читайте також: День Соборності. Коли розірвані частини України стали однією державою
Головні урочистості проголошення злуки проходили на столичній Софійській площі о 12 годині. Відбувся військовий парад Січових Стрільців Армії УНР.
Головним підписантом об'єднавчого Універсалу був голова Директорії УНР Володимир Винниченко (архівна копія - Український літопис)
Симон Петлюра (у центрі), Євген Коновалець (праворуч) та Роман Дашкевич під час проголошення Акту злуки УНР і ЗУНР на Софійській площі. Київ, 22 січня 1919 р. Кадр із документальної кінохроніки (Ukrainian Military Honour)
Відомо й те, що намір долучитися до Великої України на державно-правовому рівні висловлювала й українська Кубанська Народна Республіка.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.13
Купівля 28.13Продаж 28.41
-
EUR
Купівля 31.82Продаж 32.26
- Актуальне
- Важливе