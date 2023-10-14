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Головна Наука Сьогодні вперше за два роки відбувається рідкісне сонячне затемнення "кільце вогню"

Сьогодні вперше за два роки відбувається рідкісне сонячне затемнення "кільце вогню"

14 жовтня, 2023 субота
20:10
Наука сонячне затемнення

Сьогодні відбудеться сонячне затемнення у вигляді "кільця вогню", яке буде видиме в декількох штатах США, Мексиці та Південній Америці. Наступне подібне затемнення відбудеться лише у 2046 році

Про це повідомляє ABC News.

Сьогодні сонячне затемнення у вигляді " кільця вогню" вперше з червня 2021 року приголомшить спостерігачів.

Цього року сонячне затемнення спостерігається в декількох штатах від Орегону, Каліфорнії, Невади, Юти і Колорадо на заході до Арізони, Нью-Мексико і Техасу на півдні. За даними NASA, його також буде видно в Мексиці, Центральній та Південній Америці.

"Це справді унікальна подія, і ми так радіємо їй, тому що наступне повне затемнення відбудеться у квітні 2024 року, але не раніше 2044 року, а наступне кільцеподібне затемнення, яке можна буде побачити в цій частині країни, насправді відбудеться у 2046 році. Це буде довгий проміжок часу, коли ми не побачимо це явище знову", - сказала доктор Келлі Коррек, астрофізик і керівник програми НАСА з вивчення затемнень у 2023 і 2024 роках.

Дивіться онлайн-трансляцію сонячного затемнення:

космос
Мексика
США
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