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Сьогоднішню зустріч з силовиками у Раді скасував Стефанчук за вказівкою Зеленського, - Порошенко

13 лютого, 2022 неділя
18:10
війна з Росією Петро Порошенко

Петро Порошенко вимагає у понеділок зібрати позачергове засідання парламенту і ухвалити необхідні рішення для зміцнення обороноздатності країни

Про це він сказав журналістам біля Верховної Ради, передає Еспресо.TV.

Лідер партії "Європейська солідарність" отримав підписні листи для позачергового засідання Ради. Порошенко також повідомив, що керівництво Верховної  Ради скасувало закриту нараду із силовиками, яка була призначена на 16-ту годину на вимогу фракцій "Європейська солідарність" та "Голос".

"Вчора було прийнято рішення про проведення закритої погоджувальної ради українського парламенту із забезпеченням всіх вимог секретності для заслуховування головнокомандувача Збройних сил, міністра оборони, міністра закордонних справ, міністра внутрішніх справ, керівників розвідки по ситуації в країні", - нагадав Порошенко. 

"Ми категорично проти паніки, і саме тому ми намагалися передати свої пропозиції, запрошуючи Зеленського в парламент, пропонуючи взяти участь у зустрічі із Зеленським в Офісі президента - щоб використати весь досвід, усі знання, усі зв‘язки в першу чергу для того, щоб зберегти мир. Друге - щоб захистити людей і захистити країну", - говорить Петро Порошенко. 

"На жаль, зустріч була скасована Зеленським. Він дав доручення її зірвати, а голова Верховної Ради повів себе не як голова українського парламенту,  а як слуга -  тільки слуга не народу, а слуга Зеленського", - наголошує Петро Порошенко.

"Зараз вони починають обговорювати зміни до Регламенту, коли їм дозволять голосувати дистанційно. Вони втечуть за кордон і з-за кордону будуть приймати рішення парламенту. Ми зробимо все можливе для того, щоб цього не допустити", - наголосив Порошенко. 

Він також повідомив, що опозиція вимагає у понеділок провести позачергове засідання Ради. 

"Ми закликаємо всіх керівників фракцій і всіх виборців примусити «слуг» поставити підписи про негайне проведення завтра позачергового засідання, на якому розглянути наші законопроекти про збільшення бюджетного фінансування Збройних сил та інші наші законопроекти про підвищення обороноздатності нашої держави. Мова йде і про підняття грошового забезпечення, і про комплектацію стратегічних резервів. І про виділення коштів місцевому самоврядуванню для негайного розгортання систем територіальної оборони. Для доукомплектації Державного оборонного замовлення, закупівлі паливно-мастильних матеріалів, харчів у резерви, речового, медичного та іншого забезпечення", - нагадав Порошенко.

"Блокування цього ми вважаємо не просто хаосом і безвідповідальністю. Блокування цього ми вважаємо діями проти України", - резюмує п’ятий президент. 


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Петро Порошенко
Володимир Зеленський
Руслан Стефанчук
Європейська солідарність
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