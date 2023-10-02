Сонце, дощ і заморозки: якою буде погода в Україні на початку жовтня

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Завтра в Україні переважатиме суха і навіть сонячна погода, завдяки антициклону Sonja.

Фото: Наталка Діденко

Завтра буде досить тепло, без опадів. Протягом дня +17...+23 °С. Щоправда, вночі значно свіжіше, +6...+11 °С. Температура вночі на крайньому заході країни та узбережжі морів +8...+13 °С, а вдень +17...+22 °С.

У столиці 3 жовтня буде сухо, мінлива хмарність. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. А температура повітря вночі +7...+9 °С, вдень близько +20 °С.

Якою буде погода в Україні у середу, четвер і п'ятницю

4 жовтня в західних, північних та центральних областях прогнозують невеликий дощ. У середу вночі у східних областях +4...+9 °С тепла, вдень у південній частині та центральних областях +21...+26 °С.

Вітер південно-західний та західний, 5-12 м/с, а в західних вдень і північних та центральних областях місцями пориви 15-20 м/с.

5 жовтня в Україні, крім заходу та півночі, місцями невеликі опади. Температура вночі +8...+14 °С, вдень +17...+23 °С.

6 жовтня вночі у північній частині, вдень в Україні, крім південно-західних областей, невеликий дощ; температура вночі +6...+12 °С, на узбережжі морів до +15 °С, вдень +13...+19 °С, у південній частині +18...+23 °С.

Крім того, Український гідрометеорологічний центр попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 3-5 жовтня в Україні, окрім Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та Волинської областей.

Фото: Український гідрометеорологічний центр

Прогноз на найближчі вихідні й далі...

6, 7 та 8 жовтня очікуються чергові атмосферні фронти, тому дощів побільшає, окрім південної частини.

За попередніми прогнозами, у ніч на 9 жовтня, є ймовірність заморозків у північних, східних та більшості центральних областях.

Яка погода очікується в Києві

У столиці 4 жовтня очікується також невеликий дощ. У четвер - без опадів. А ось у п'ятницю можуть бути опади й стане прохолодніше.

У суботу та неділю сезон нагадає про себе типовою осінньою погодою - у Києві буде вогко, періодично йтимуть дощі, похолоднішає до +9...+13 °С та ще й завіватиме рвучкий вітер.

У ніч на наступний понеділок у Києві також є ймовірність заморозку. А ось із 10 жовтня до нас прийде чергова хвиля дуже теплої погоди.