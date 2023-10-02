У вересні в Києві зафіксували три температурні рекорди
Київ пережив найтепліший і один з найсухіших вереснів за останні 142 роки. Середня температура повітря за місяць була майже на 4 °С вище за звичайну норму
Про це йдеться в спостереженнях метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Вересень у Києві був дуже теплим і сухим. Середня температура повітря за місяць склала +18,8 °С, що майже на 4°С перевищує звичайну норму.
За даними метеостанції, такого тепла в столиці не було з 1881 року, коли почали вести спостереження.
Цього місяця температурні рекорди були побиті тричі.
Найхолодніше було 10 вересня, коли температура вранці опустилась до +9,1 °С, а найтепліше – 24 вересня, коли температура вдень піднялась до +29,1 °С.
За весь місяць на проспекті Науки, 37 випало всього 8 мм опадів, що становить лише 14% від звичайної кількості. Це один з найсухіших вереснів за останні 132 роки.
- Еспресо писало, що 23 вересня у столиці було встановлено новий температурний рекорд для цього дня за всю історію метеоспостережень.
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