У Києві вихідними зафіксували новий температурний рекорд. Деталі

Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними метеостанції, 23 вересня столична середньодобова температура повітря склала +20,6 °С. Таким чином виявилася найвищою за час проведення спостережень для цього дня починаючи з 1881 року.

У суботі температура перевищила попередній рекордний показник 1927 року на 0,2 °С, а кліматичну норму – на 7,1°С.

Також максимальна температура повітря цього дня склала +28,4 °С у 2015 році, а мінімальна +1,5 °С у 1881 році.