У Києві вихідними зафіксували новий температурний рекорд. Деталі
У суботу, 23 вересня, у столиці встановлено новий температурний рекорд для цього дня за всю історію метеоспостережень
Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
За даними метеостанції, 23 вересня столична середньодобова температура повітря склала +20,6 °С. Таким чином виявилася найвищою за час проведення спостережень для цього дня починаючи з 1881 року.
У суботі температура перевищила попередній рекордний показник 1927 року на 0,2 °С, а кліматичну норму – на 7,1°С.
Також максимальна температура повітря цього дня склала +28,4 °С у 2015 році, а мінімальна +1,5 °С у 1881 році.
- А 29 серпня у Києві були знову виявили три рекорди. Зокрема ніч на 29 серпня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +22,8 °C. Це на 2,7 °C перевищило попереднє рекордне значення 2015 року.
- Також, згідно з даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 30 серпня у столиці було зафіксовано два нових температурних рекорди.
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