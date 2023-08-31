У Києві зафіксували 11 температурних рекордів за чотири дні

Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Ніч на середу у Києві була найтеплішою, оскільки температура не опустилася нижче +21,4 °С, що на 2,0 °С перевищило попередній рекорд 1956 року. Відповідно це перший температурний рекорд за 67 років.

Також середньодобова температура повітря встановила новий рекорд для цього дня, склавши +26,4 °С, що на 0,6 °С перевищило попередній рекорд 1992 року та на 8,4 °С - кліматичну норму.

Загалом у столиці за чотири дні поспіль вже зафіксували 11 температурних рекордів.

Нагадаємо, 28 серпня в Україні зафіксували в 11 областях нові історичні рекорди температури повітря:

Чернігів - 34,6 °С

Рівне - 33,1 °С

Житомир - 36,3 °С

Київ - 35,7 °С

Львів - 33,0 °С

Тернопіль - 34,4 °С

Хмельницький - 35,0 °С

Вінниця - 37,4 °С

Кропивницький - 36,6 °С

Одеса - 34,8 °С

Миколаїв - 38,5 °С.

А 29 серпня у Києві були знову виявили три рекорди. Зокрема ніч на 29 серпня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +22,8 °C. Це на 2,7 °C перевищило попереднє рекордне значення 2015 року.