У Києві зафіксували 11 температурних рекордів за чотири дні
Згідно з даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 30 серпня у столиці було зафіксовано два нових температурних рекорди
Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
Ніч на середу у Києві була найтеплішою, оскільки температура не опустилася нижче +21,4 °С, що на 2,0 °С перевищило попередній рекорд 1956 року. Відповідно це перший температурний рекорд за 67 років.
Також середньодобова температура повітря встановила новий рекорд для цього дня, склавши +26,4 °С, що на 0,6 °С перевищило попередній рекорд 1992 року та на 8,4 °С - кліматичну норму.
Загалом у столиці за чотири дні поспіль вже зафіксували 11 температурних рекордів.
Нагадаємо, 28 серпня в Україні зафіксували в 11 областях нові історичні рекорди температури повітря:
- Чернігів - 34,6 °С
- Рівне - 33,1 °С
- Житомир - 36,3 °С
- Київ - 35,7 °С
- Львів - 33,0 °С
- Тернопіль - 34,4 °С
- Хмельницький - 35,0 °С
- Вінниця - 37,4 °С
- Кропивницький - 36,6 °С
- Одеса - 34,8 °С
- Миколаїв - 38,5 °С.
А 29 серпня у Києві були знову виявили три рекорди. Зокрема ніч на 29 серпня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +22,8 °C. Це на 2,7 °C перевищило попереднє рекордне значення 2015 року.
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