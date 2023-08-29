Спека в Україні: в 11 областях температура повітря побила історичні рекорди
У понеділок, 28 серпня, в Україні зафіксували в багатьох областях нові історичні рекорди температури повітря
Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.
"Оскільки, територія України продовжує перебувати під випливом тропічних повітряних мас африканського походження, вчора денні максимуми в багатьох областях побили свої попередні історичні рекордні значення", - йдеться в заяві.
За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на +1...+5 °C.
Рекорди за 28 серпня:
- Чернігів - 34,6 °С
- Рівне - 33,1 °С
- Житомир - 36,3 °С
- Київ - 35,7 °С
- Львів - 33,0 °С
- Тернопіль - 34,4 °С
- Хмельницький - 35,0 °С
- Вінниця - 37,4 °С
- Кропивницький - 36,6 °С
- Одеса - 34,8 °С
- Миколаїв - 38,5 °С.
Фото: Український гідрометеорологічний центр
Повідомляється, що сьогодні температура повітря також буде близька до абсолютних максимумів цього дня.
30 серпня погода почне змінюватись, спочатку на заході країни, температура буде поступово падати, холодний фронт принесе довгоочікувані дощі, але місцями з небезпечними явищами: сильними зливами, градом та поривчастим вітром.
- У вихідні Діденко прогнозувала спека до +35°C та місцями грозові дощі.
- Завтра в Україні прогнозують спекотну погоду, проте у західних регіонах будуть дощі, що знизять температуру повітря.
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