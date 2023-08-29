Спека в Україні: в 11 областях температура повітря побила історичні рекорди

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

"Оскільки, територія України продовжує перебувати під випливом тропічних повітряних мас африканського походження, вчора денні максимуми в багатьох областях побили свої попередні історичні рекордні значення", - йдеться в заяві.

За даними метеорологічних станцій зафіксовані перевищення на +1...+5 °C.

Рекорди за 28 серпня:

Чернігів - 34,6 °С

Рівне - 33,1 °С

Житомир - 36,3 °С

Київ - 35,7 °С

Львів - 33,0 °С

Тернопіль - 34,4 °С

Хмельницький - 35,0 °С

Вінниця - 37,4 °С

Кропивницький - 36,6 °С

Одеса - 34,8 °С

Миколаїв - 38,5 °С.

Фото: Український гідрометеорологічний центр

Повідомляється, що сьогодні температура повітря також буде близька до абсолютних максимумів цього дня.

30 серпня погода почне змінюватись, спочатку на заході країни, температура буде поступово падати, холодний фронт принесе довгоочікувані дощі, але місцями з небезпечними явищами: сильними зливами, градом та поривчастим вітром.