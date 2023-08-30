У Києві третій день поспіль фіксують температурні рекорди
У вівторок, 29 серпня, у столиці України були знову зафіксовані три температурні рекорди. Ніч виявилася найтеплішою з 2015 року
Про це йдеться у заяві Центральної геофізичної обсерваторії.
За даними спостережень метеостанції, ніч на 29 серпня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +22,8°C. Це на 2,7°C перевищило попереднє рекордне значення 2015 року.
Максимальна температура повітря після полудня досягла +35,9°C, що на 2,2°C вище попереднього рекордного показника 1992 року.
Крім того, середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала +29,6°C. Такий показник перевищив попередній рекорд 1992 року на 4,2°C, а кліматичну норму – на 11,6°C.
- Напередодні 28 серпня в Україні також зафіксували в багатьох областях нові історичні рекорди температури повітря.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.39 Купівля 37.39Продаж 38.15
- EUR Купівля 40.6Продаж 41.68
- Актуальне
- Важливе