У Києві третій день поспіль фіксують температурні рекорди

Про це йдеться у заяві Центральної геофізичної обсерваторії.

За даними спостережень метеостанції, ніч на 29 серпня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +22,8°C. Це на 2,7°C перевищило попереднє рекордне значення 2015 року.

Максимальна температура повітря після полудня досягла +35,9°C, що на 2,2°C вище попереднього рекордного показника 1992 року.

Крім того, середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала +29,6°C. Такий показник перевищив попередній рекорд 1992 року на 4,2°C, а кліматичну норму – на 11,6°C.