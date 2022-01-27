Sony випустила фінальний трейлер фільму "Uncharted: Незвідане"

Трейлер вийшов на каналі Movieclips Trailers.



Наближається прем'єра екранізації Uncharted, яка в українському прокаті отримала назву "Uncharted: Незвідане", тому Sony Pictures Entertainment активно підігріває інтерес до фільму.



Фінальний трейлер пригодницького бойовика "Uncharted: Незвідане" демонструє чимало епічних кадрі. Тут і перестрілки з літаком, і бійки, і навіть стрибки по старовинних кораблях, які прив'язані до гелікоптерів.



Крім того, не обійшлося і без сюжетних натяків та вступів. У ролику повторюються окремі моменти з попередніх рекламних матеріалів.



Сюжет фільму обертається довкола втрачених скарбів Фернана Магеллана. Нейт разом із Саллі вирішують вирушити на їх пошуки. Вони не єдині, хто знайшли слід багатств.



Варто також відзначити, що відео містить чимало діалогів і жартів. Автори екранізації явно намагаються доповнити пригоди гумором за аналогією з ігровою серією Uncharted.



Головні ролі у майбутньому фільмі виконали Том Холланд, Марк Волберг та Антоніо Бандерас.



Фільм очікується в українських кінотеатрах з 10 лютого.

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