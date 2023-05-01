Про це пише міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що з літа 2022 року Росія побудувала одні з наймасштабніших систем військово-оборонних споруд, які бачили у світі за багато десятиліть. Вони розташовані не лише поблизу нинішньої лінії фронту, але й глибоко вкопані на тимчасово окупованих територіях.

Зображення показують, що Росія докладає особливих зусиль для укріплення північної адміністративної межі Криму, в тому числі з багатошаровою оборонною смугою біля села Медведівка, що у Джанкойському районі. Росія також вирила сотні кілометрів траншей на своїй території, зокрема, в Білгородській та Курській областях.

"Все це підкреслює глибоку стурбованість російських лідерів тим, що Україна може досягти великого прориву. Проте деякі роботи, ймовірно, були замовлені місцевими командирами та місцевими керівниками в спробах просунути офіційний наратив про те, що Україна та НАТО "загрожують" Росії", - підсумували у розвідці Британії.