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"Сотні кілометрів траншей": Британська розвідка розповіла, де РФ найінтенсивніше готується до оборони

1 травня, 2023 понедiлок
09:35
Війна з Росією Протитанкові укріплення біля міста Гірське

Росіяни побудували сотні кілометрів захисних споруд на тимчасово окупованих територіях, та доклали найбільших зусиль для зміцнення оборони на півночі Криму

Про це пише міноборони Британії у twitter

Британська розвідка звертає увагу, що з літа 2022 року Росія побудувала одні з наймасштабніших систем військово-оборонних споруд, які бачили у світі за багато десятиліть. Вони розташовані не лише поблизу нинішньої лінії фронту, але й глибоко вкопані на тимчасово окупованих територіях. 

Зображення показують, що Росія докладає особливих зусиль для укріплення північної адміністративної межі Криму, в тому числі з багатошаровою оборонною смугою біля села Медведівка, що у Джанкойському районі. Росія також вирила сотні кілометрів траншей на своїй території, зокрема, в Білгородській та Курській областях.

"Все це підкреслює глибоку стурбованість російських лідерів тим, що Україна може досягти великого прориву. Проте деякі роботи, ймовірно, були замовлені місцевими командирами та місцевими керівниками в спробах просунути офіційний наратив про те, що Україна та НАТО "загрожують" Росії", - підсумували у розвідці Британії. 

Крим
окуповані території
Військові новини
наступ ЗСУ
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