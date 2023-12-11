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Огляд

Союзники Орбана їдуть до республіканців говорити про припинення допомоги Україні, а Байден запросив Зеленського до Вашингтона задля підтримки. Акценти світових ЗМІ 11 грудня

Андріана Стахів
11 грудня, 2023 понедiлок
11:45
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

У фокусі міжнародних видань майбутній візит Зеленського до Вашингтона, який відбудеться на запрошення Байдена задля запевнення підтримки США, натомість союзники Орбана їдуть до республіканців, щоб обговорити припинення військового фінансування України з боку США

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 11 грудня.

Байден запросив Зеленського до Вашингтона 

Американський президент прийме українського лідера в Білому домі у вівторок, щоб продемонструвати підтримку США, пише The Washigton Post.

Така зустріч планується на тлі того, що ухвалення Конгресом додаткового фінансування для України виглядає все менш імовірним, а американські чиновники попереджають, що до кінця року в країні закінчаться гроші на боротьбу з російським вторгненням.

Окрім того, Зеленський зустрінеться з деякими лідерами Конгресу. Лідер більшості Чарльз Шумер і лідер меншості Мітч Макконнелл запросили українського президента виступити перед сенаторами у вівторок вранці. Також він зустрінеться зі спікером палати представників Майком Джонсоном.

Як ідеться в заяві Білого дому, Байден прийме Зеленського у вівторок, "щоб підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від жорстокого вторгнення Росії".

"У той час, як Росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять нагальні потреби України та життєву важливість подальшої підтримки з боку Сполучених Штатів у цей критичний момент", — підкреслюють у заяві.

Видання нагадує, від початку російського вторгнення в лютому 2022 року Конгрес США двопартійною більшістю ухвалив рішення про військове та економічне фінансування України на мільярди доларів, але отримати додаткові кошти стало важче, оскільки все більше республіканців ставлять під сумнів масштаби фінансування і те, як воно було використано.

"Ще більше ускладнює ухвалення рішення про виділення більшої кількості коштів для України те, що війна зайшла в глухий кут протягом останнього року. Довгоочікуваний український контрнаступ, для якого США та європейські союзники надіслали сучасне військове обладнання на мільярди доларів, не приніс тих результатів, на які сподівалися американські та українські посадовці", — зазначає WP.

Фото: Офіс президента України

Минулого тижня Байден звернувся до законодавців з наполегливим проханням ухвалити цей законопроєкт, попередивши, що його неприйняття принесе перемогу російському президенту Володимиру Путіну і заохотить його до вторгнення в європейські країни за межами України.

На початку російського вторгнення двопартійна підтримка допомоги Україні в її захисті була широкою, наголошують у WP, зокрема тому, що Байден пообіцяв не вводити американські війська на територію України. Хоча забезпечення фінансування ставало все більш політизованим, оскільки все більше членів Республіканської партії, особливо в Палаті представників, почали виступати проти відправки мільярдів доларів за кордон, Конгресу завжди вдавалося ухвалити повну суму, яку просив Білий дім. 

Наразі ж в адміністрації Байдена зростає занепокоєння, що Конгрес не ухвалить більше грошей для України і що військове фінансування вичерпається за лічені тижні. 

"Таке скрутне становище, в якому опинився Білий дім, є безпрецедентним за майже дворічну війну", — додає медіа.

Республіканці зустрінуться з союзниками Віктора Орбана щодо припинення допомоги Україні

Союзники ультраправого прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана проведуть закриту зустріч з республіканцями у Вашингтоні, щоб домогтися припинення військової підтримки України з боку США, повідомляє The Guardian.

Члени Угорського інституту міжнародних відносин і співробітники посольства Угорщини у Вашингтоні в понеділок розпочнуть дводенний захід, організований консервативним аналітичним центром Heritage Foundation.

Як зазначає видання, перший день включає панельні дискусії про війну в Україні, а також такі теми, як трансатлантичні культурні війни. Очікується, що серед гостей буде Магор Ерней, міжнародний директор Центру фундаментальних прав, інституту, який організував CPAC (Консервативну конференцію політичних дій) в Угорщині. 

Тим часом, за словами республіканського джерела видання, деякі учасники конференції, зокрема й  члени Конгресу від Республіканської партії, були запрошені взяти участь у переговорах за зачиненими дверима наступного дня.

"Орбан упевнений, що допомога Україні не пройде в Конгресі. Саме тому він намагається заблокувати допомогу і з боку ЄС", — каже дипломатичне джерело, близьке до посольства Угорщини.

The Guardian нагадує, що Орбан є частим критиком допомоги Україні проти російського вторгнення. Упродовж останніх кількох років він вважався найближчим союзником Володимира Путіна в ЄС, а два місяці тому його сфотографували в Пекіні, коли він посміхався і потискав руку російському президенту. А нещодавно Орбан зажадав, щоб питання про членство України в Європейському Союзі (ЄС) було знято з порядку денного Європейської Ради в грудні.

За інформацією видання, Фонд "Спадщина" очолює "Проєкт 2025", коаліцію, що готує наступну консервативну президентську адміністрацію, і в останні місяці приймав у себе виступи провідних членів британської Консервативної партії Ліз Трасс та Ієна Дункана Сміта. Аналітичний центр також у доволі різкій формі виступає проти надання допомоги Україні з боку США.

Віктор Орбан

Фото: gettyimages

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