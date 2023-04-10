Союзники продовжать підтримувати Україну зброєю попри маніпуляції Росії в ООН, - Франція
Представник делегації Франції Александр Ольмедо заявив, що світ продовжить надавати оборонну підтримку Україні попри маніпуляції Росії в ООН
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Ця підтримка спрямована виключно на те, щоб Україна змогла реалізувати право на законну самооборону, зберегти свій суверенітет, територіальну цілісність і незалежність. Це принципи, закріплені в Міжнародному праві й Статуті ООН", - наголосив дипломат.
Ольмедо також підкреслив, що допомога Україні зброєю є цілком законною.
Дипломат наголосив, що підтримка триватиме попри обвинувачення РФ у нібито порушеннях чинних договорів та нагадав, що саме Росія порушує резолюції Радбезу, скуповуючи зброю в Ірану та північної Кореї.
"Якщо Україна сьогодні й потребує зброї, то це тому, що Росія розпочала цю війну, тому що перед вторгненням розмістила на кордонах з Україною масиви військової техніки", - додав він.
Представник Франції також назвав скликане Росією засідання Ради Безпеки ООН з метою розгляду порушень міжнародних договорів щодо поставок зброї "грубою спробою маніпуляції".
"Дивно бачити, як Росію непокоять наслідки агресивної війни, яку вона сама почала, і за яку несе повну відповідальність", - сказав в Ольмедо.
- Цього тижня РФ програла вибори одразу до трьох органів Організації Об'єднаних Націй. Поразки Росія зазнала від Румунії, Естонії, Вірменії та Чехії.
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