Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ця підтримка спрямована виключно на те, щоб Україна змогла реалізувати право на законну самооборону, зберегти свій суверенітет, територіальну цілісність і незалежність. Це принципи, закріплені в Міжнародному праві й Статуті ООН", - наголосив дипломат.

Ольмедо також підкреслив, що допомога Україні зброєю є цілком законною.

Дипломат наголосив, що підтримка триватиме попри обвинувачення РФ у нібито порушеннях чинних договорів та нагадав, що саме Росія порушує резолюції Радбезу, скуповуючи зброю в Ірану та північної Кореї.

"Якщо Україна сьогодні й потребує зброї, то це тому, що Росія розпочала цю війну, тому що перед вторгненням розмістила на кордонах з Україною масиви військової техніки", - додав він.

Представник Франції також назвав скликане Росією засідання Ради Безпеки ООН з метою розгляду порушень міжнародних договорів щодо поставок зброї "грубою спробою маніпуляції".

"Дивно бачити, як Росію непокоять наслідки агресивної війни, яку вона сама почала, і за яку несе повну відповідальність", - сказав в Ольмедо.