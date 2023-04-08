Росія програла вибори до трьох органів ООН
Цього тижня РФ програла вибори одразу до трьох органів Організації Об'єднаних Націй. Поразки Росія зазнала від Румунії, Естонії, Вірменії та Чехії
Про це повідомляє Associated Press.
Під час голосування в Економічній і соціальній раді ООН (ЕКОСОР) Росія програла Румунії за місце в Комісії зі статусу жінок.
Також зазнала поразки РФ від Естонії під час голосування на місце члена виконавчої ради дитячого агентства ООН ЮНІСЕФ. Не вдалося Москві просунути своїх представників і до Комісії із запобігання злочинності та кримінального правосуддя - було обрано Вірменію та Чехію.
За словами американського посла в ООН Лінди Томас-Грінфілд, одразу три поразки є демонстрацією відношення до Росії.
"Це чіткий сигнал від членів ЕКОСОР про те, що жодна країна не повинна обіймати посади в критично важливих органах ООН, коли вона грубо порушує Статут ООН", - заявила посадовиця.
Попри це, РФ все ж обрали до деяких органів Організації, а саме до Комісії соціального розвитку та до Міжурядової робочої групи експертів з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.
- 1 квітня держава-агресор Росія очолила виконавчий орган ООН, замінивши Мозамбік за умовами черговості.
- Рада ООН з прав людини на сесії у вівторок, 4 квітня, ухвалила резолюцію, де засудила порушення Росією прав людини в Україні, зокрема депортацію дітей із тимчасово окупованих територій.
- Представники Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Албанії та Мальти вийшли з засідання ООН під час виступу уповноваженої РФ із прав дітей Марії Львової-Бєлової.
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