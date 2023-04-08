Про це повідомляє Associated Press.

Під час голосування в Економічній і соціальній раді ООН (ЕКОСОР) Росія програла Румунії за місце в Комісії зі статусу жінок.

Також зазнала поразки РФ від Естонії під час голосування на місце члена виконавчої ради дитячого агентства ООН ЮНІСЕФ. Не вдалося Москві просунути своїх представників і до Комісії із запобігання злочинності та кримінального правосуддя - було обрано Вірменію та Чехію.

За словами американського посла в ООН Лінди Томас-Грінфілд, одразу три поразки є демонстрацією відношення до Росії.

"Це чіткий сигнал від членів ЕКОСОР про те, що жодна країна не повинна обіймати посади в критично важливих органах ООН, коли вона грубо порушує Статут ООН", - заявила посадовиця.

Попри це, РФ все ж обрали до деяких органів Організації, а саме до Комісії соціального розвитку та до Міжурядової робочої групи експертів з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.