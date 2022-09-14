SpaceX Ілона Маска купує батареї для Starlink в української компанії

Про це в рамках подкасту "Біль українського ІТ" розповів співзасновник компанії Валерій Яковенко, інформує видання Sundries.

"Ми відкрили для себе новий напрямок – енергонезалежність. Це можливість накопичувати енергію та використання її, коли це потрібно", - сказав він.

Новим продуктом компанії є "великі батарейки",такі ж "самі як у Маска". В березні компанія отримала запит від SpaceX, і зараз більшість старлінків, що працюють в Україні, використовують батарейки DroneUA.

"До нас звернулися через зв’язок з постачальниками техніки", — розповідає Валерій.

Компанія, за словами її співвласника, виступає в проєкті як інтегратор. Тому, що невеликі charging station складаються з сонячних панелей і власне з накопичувачів енергії.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії SpaceX надала та продала для України тисячі станцій Starlink, а нещодавно компанія Ілона Маска знизила для українців вартість її супутникового інтернету.

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