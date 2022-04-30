SpaceX успішно вивела на орбіту ще 53 супутники Starlink

Про це SpaceX повідомила у Twitter.

"Розгортання 53 супутників Starlink підтверджено", - зазначається в дописі.

Starlink - інноваційний проєкт, який завдяки мережі супутників та спеціальному терміналу із супутниковою антеною забезпечує доступ до широкосмугового інтернету в будь-якій точці планети. На території України вже діють понад 10 тисяч терміналів Starlink.

Нагадаємо, у Держспецзв’язку пояснили особливості доступу до супутникового інтернету від SpaceX

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