SpaceX успішно вивела на орбіту ще 53 супутники Starlink
Компанія мільярдера Ілона Маска SpaceX успішно запустила чергову партію супутників Starlink
Про це SpaceX повідомила у Twitter.
"Розгортання 53 супутників Starlink підтверджено", - зазначається в дописі.
Starlink - інноваційний проєкт, який завдяки мережі супутників та спеціальному терміналу із супутниковою антеною забезпечує доступ до широкосмугового інтернету в будь-якій точці планети. На території України вже діють понад 10 тисяч терміналів Starlink.
- Нагадаємо, у Держспецзв’язку пояснили особливості доступу до супутникового інтернету від SpaceX
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