Що таке starlink і як ним користуватись: у Держспецзв’язку пояснили особливості доступу до супутникового інтернету від SpaceX

Інформацію опублікували у офіційному telegram каналі.



Starlink - інноваційний проєкт, який завдяки мережі супутників та спеціальному терміналу із супутниковою антеною забезпечує доступ до широкосмугового інтернету в будь-якій точці планети.



26 лютого міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров звернувся до американського підприємця та засновника компаній SpaceX, PayPal, Tesla з проханням надати доступ до станцій Starlink та супутникового інтернету. У відповідь Ілон Маск зазначив, що Starlink активний в Україні, а більша кількість терміналів – у дорозі.



28 лютого, до України прибула перша партія станцій супутникового інтернету StarLink від американського підприємця та винахідника Ілона Маска. 17 березня застосунок Starlink для доступу до інтернету від SpaceX став найзавантажуванішим в Україні.



Хто може користуватися Starlink в Україні?



20 квітня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку повідомила, що Starlink буде доступний всім користувачам на період воєнного стану. Напередодні компанія SpaceX повідомила, що планує відкрити офіційне представництво в Україні.



Як підключитися до Starlink?



Передусім потрібно встановити спеціальний користувацький термінал – він має вигляд супутникової антени. Термінали постачають в Україну з інструкціями зі встановлення та налаштування. Потім встановити на свій смартфон чи планшет додаток Starlink із Google Play або AppStore. Дотримуючись інструкцій в додатку, ви можете приєднатися до супутникового інтернету.



Чи можна користуватися інтернетом Starlink, якщо в тебе немає терміналу?



Starlink – це пристрій індивідуального використання. Це – не базова станція мобільного оператора, до якої можуть підключитися всі охочі й просто отримувати інтернет. Кожен пристрій належить комусь, і саме його власник визначатиме, як він буде користуватися цим інтернетом – самостійно чи поділиться із сусідом. Фактично – це як роздавати інтернет зі свого телефону: ви платите оператору за пакет послуг і можете поділитися інтернетом з людьми, які поруч із вами.



Скільки коштує Starlink?



Вартість комплекту обладнання на сайті Starlink для країн, де є представництва компанії, становить $499. Також щомісяця треба сплачувати $99 абонентської плати.



Де купити Starlink?



Набір для доступу в інтернет можна придбати на сайті www.starlink.com у країнах, де є представництво компанії.



Як в Україну потрапили термінали Starlink, які зараз використовуються?



Від початку воєнних дій Україна отримала тисячі пристроїв Starlink для використання на об’єктах критичної інформаційної інфраструктури як гуманітарну допомогу. Вони забезпечують життєдіяльність країни там, де немає іншого звʼязку.



Додають, що Starlink дає можливість залишатися на звʼязку там, де немає альтернатив – стаціонарний та мобільний інтернет не працює через пошкодження, в тому числі й унаслідок воєнних дій, чи відключення енергопостачання. Або ж у відповідному місці взагалі немає покриття.

Нагадаємо, цифрова блокада Росії та Білорусі триває. Fujitsu, Atos та ще 6 цифрових компаній залишають ринки Росії та Білорусі.