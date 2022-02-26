"Поки ви намагаєтеся колонізувати Марс - Росія намагається окупувати Україну!": Федоров звернувся до Ілона Маска з проханням надати доступ до Starlink та супутникового інтернету

Про це йдеться у Facebook Федорова.



"Поки Ілон Маск намагається колонізувати Марс - Росія намагається окупувати Україну. Поки ракети SpaceX успішно прилітають з космосу - російські ракети летять на українські дитячі садки та лікарні", - написав міністр.



Він наголосив, що Україна потребує допомоги. Окрім доступу до інтернету Федоров просить звернутися до громадян РФ.



"Також попросив звернутися до Російської Федерації, до думаючих росіян, які повинні виходити на вулиці, щоб зупинити війну", - йдеться у повідомленні.

