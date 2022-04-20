Starlink буде доступний всім користувачам на період воєнного стану, – рішення комісії

Про це повідомила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку.



Своїм рішенням комісія рекомендувала Національному центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій дозволити використання Starlink для всіх категорій користувачів в Україні, хоча раніше йшося про обмеження його використання тільки військовими.



"НКЕК прийняла рішення рекомендувати Національному центру управління дозволити усім категоріям користувачів використання абонентських супутникових терміналів системи SpaceX Starlink", – йдеться у повідомленні.



Комсісія врахувала терміновий запуск системи SpaceX Starlink в Україні у тестовому режимі. При цьому в комісії наголосили на необхідності якнайшвидшого запровдаження широкого застосування такого обладнання для всіх категорій користувачів, враховуючи, що країна живе в умовах воєнного стану.



"Стрімко рухаємося у технологічне майбутнє, поки наш північно-східній сусід рухається у середньовіччя", – прокоментував це рішенння в телеграм віце-прем'єр- міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



Нагадаємо, унормування масового використання супутникового інтернету Starlink необхідне, бо воно може впливати на роботу військового обладнання.

Starlink Ілона Маска відкриє представництво в Україні.



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