Fujitsu, Atos та ще 6 цифрових компаній залишають ринки Росії та Білорусі, - Федоров

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Продовжую вам розповідати про санкції проти РФ та РБ від технологічних компаній.

• Як ми писали раніше, Ahrefs блокує весь доступ із Росії та Білорусі. Доступ для російських IP закрито. Компанія також зібрала 1.5 млн доларів для України. Більша частина коштів пішла на фонд "Повернись живим".

• Супутниковий оператор Bulgaria Sat EAD вимкнув російські телеканали. Компанія вилучила з супутника 4 російських телеканали: Перший канал, НТВ Мир, RT, RT Documentary. Крім того, компанія зробила безоплатною трансляцію UA TV та Ukraine 24.

• Раніше Atos скоротили операції в Росії відповідно до міжнародних санкцій, а вже 21.04. компанія підтвердила керований вихід з Росії. Для підтримки своїх глобальних клієнтів Atos переміщала послуги, які наразі надаються з Росії, в інші країни, включаючи Індію та розширений центр SAP у Туреччині.

• Fujitsu припиняє всі нові замовлення та поставки продуктів і супутніх послуг у Росії. Компанія якомога швидше передасть відповідальність за різні послуги, від сервісного центру в Росії до місць доставки в інших регіонах, щоб підтримувати стабільність та безперервність послуг. Також будуть мінімізовувати ризики і можливий вплив на клієнтів шляхом впровадження business continuity plans.

• Omnicom Group Inc. (NYSE: OMC) сьогодні підтвердила, що виходить з Росії та припиняє співпрацює з місцевими партнерами для реалізації всіх своїх інвестиційних планів.

• Lumen оголосив про неможливість продовжувати роботу на російському ринку. Відтепер бізнес-послуги, як і фізична присутність, будуть значно обмежені. Окрім цього, компанія робить кроки, щоб негайно зупинити бізнес активності в регіоні.

• Корпорація NCR (NYSE: NCR) призупинила продаж усієї продукції в Росії. Також, враховуючи масштаби кризи біженців, Фонд NCR надає ЮНІСЕФ 200 000$.

• MongoDB більше не продаватиме свої хмарні послуги клієнтам у Росії та Білорусі, як і своє програмне забезпечення. Компанія також заявила, що не має жодних офісів чи співробітників у Росії.

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