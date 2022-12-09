SpaceX запустила на орбіту 40 інтернет-супутників OneWeb, які є конкурентами Starlink

Про це інформують на сайті Space.com.

"SpaceX запустила велику партію інтернет-супутників OneWeb на орбіту в четвер увечері (8 грудня) у рамках місії, яка підтримує конкурента мегасузір'я після того, як власні плани запуску OneWeb були зірвані через вторгнення Росії в Україну", - йдеться в повідомленні.

Ракета Falcon 9 стартувала з космічного центру імені Кеннеді NASA у Флориді із 40 супутниками OneWeb - 8 грудня о 17:27 за місцевим часом.

Видання пише, що приземлення першого ступеня Falcon 9 стало 145 успішним виведенням ракети SpaceX і четвертим запуском та посадкою конкретно для цієї ракети-носія.

Понад 460 космічних OneWeb уже перебувають на орбіті. Компанія будує групу з 648 супутників на низькій навколоземній орбіті, яка конкуруватиме зі Starlink від SpaceX.

29 листопада стало відомо, що Міністерство цифрової трансформації планує закупити для України ще декілька тисяч терміналів супутникового зв'язку Starlink.

У компанії Starlink вирішили знову підняти ціни на послуги для українців, після того, як три місяці тому знизили їхню вартість.