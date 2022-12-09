SpaceX запустила на орбіту 40 інтернет-супутників OneWeb, які є конкурентами Starlink
Американська компанія SpaceX запустила на орбіту 40 інтернет-супутників OneWeb. Вони можуть стати конкурентами системи Starlink
Про це інформують на сайті Space.com.
"SpaceX запустила велику партію інтернет-супутників OneWeb на орбіту в четвер увечері (8 грудня) у рамках місії, яка підтримує конкурента мегасузір'я після того, як власні плани запуску OneWeb були зірвані через вторгнення Росії в Україну", - йдеться в повідомленні.
Ракета Falcon 9 стартувала з космічного центру імені Кеннеді NASA у Флориді із 40 супутниками OneWeb - 8 грудня о 17:27 за місцевим часом.
Видання пише, що приземлення першого ступеня Falcon 9 стало 145 успішним виведенням ракети SpaceX і четвертим запуском та посадкою конкретно для цієї ракети-носія.
Понад 460 космічних OneWeb уже перебувають на орбіті. Компанія будує групу з 648 супутників на низькій навколоземній орбіті, яка конкуруватиме зі Starlink від SpaceX.
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