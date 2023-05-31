SpaceX запустила на орбіту нову партію супутників

Про це повідомила SpaceX.

Запуск було здійснено о 09:02 за київським часом із космодрому Вандерберг в Каліфорнії. Вже через 24 хвилин пресслужба повідомила про успішне розгортання усіх супутників на орбіті.

Перший ступінь, зі свого боку, приземлився на дрон Of Course I Still Love You через 9 хвилин з початку операції.

Компанія вже має дозвіл на запуск 12 000 супутників Starlink на орбіту і подала заявку на запуск ще 30 000 супутників.

Довідка.

Starlink - це платформа супутникового інтернету, яка належить компанії Ілона Маска SpaceX. Розробку проєкту розпочали ще у 2015 році, а тестові прототипи вивели на орбіту у 2018. З того моменту система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.