SpaceX запустила на орбіту нову партію супутників
Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, здійснила черговий запуск ракети Falcon-9 із 52 супутниками Starlink
Про це повідомила SpaceX.
Запуск було здійснено о 09:02 за київським часом із космодрому Вандерберг в Каліфорнії. Вже через 24 хвилин пресслужба повідомила про успішне розгортання усіх супутників на орбіті.
Перший ступінь, зі свого боку, приземлився на дрон Of Course I Still Love You через 9 хвилин з початку операції.
Компанія вже має дозвіл на запуск 12 000 супутників Starlink на орбіту і подала заявку на запуск ще 30 000 супутників.
Довідка.
Starlink - це платформа супутникового інтернету, яка належить компанії Ілона Маска SpaceX. Розробку проєкту розпочали ще у 2015 році, а тестові прототипи вивели на орбіту у 2018. З того моменту система надає доступ до широкосмугового інтернету у будь-якій точці планети.
- 11 травня космічна компанія Ілона Маска SpaceX здійснила успішний запуск ракети-носія Falcon 9, яка вивела на навколоземну орбіту 51 супутник мобільного інтернету Starlink.
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