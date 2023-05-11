SpaceX вивела на орбіту ще 51 супутник Starlink

Про це повідомляє офіційний сайт SpaceX.

Запуск здійснили в середу (за київським часом - увечері) із космодрому 4 East (SLC-4E) на базі космічних сил Ванденберг у Каліфорнії (США).

Зазначається, що це третій запуск та посадка ракети-носія першого ступеня Falcon 9, що раніше запускало Агентство космічного розвитку Транш 0, а тепер дві місії Starlink.

У твіттері представники SpaceX додають, що з кожним запуском супутників їм вдається додати до сузір'я пропускну здатність більше Тбіт/с, що і дозволяє продовжувати покращувати покриття та підключати більше людей по всьому світу до високошвидкісного інтернету з космосу.

Крім того, компанія показала, як після запуску ракети перший ступінь Falcon 9 приземлився на дрон-корабель.