SpaceX готується до запуску Starship - найпотужнішої ракети в історії

Про це йдеться на сайті SpaceX.



У четвер, 20 квітня, SpaceX здійснить другу спробу запуску гігантського космічного корабля Starship ракетою-носієм Super Heavy з бази в Техасі. Подію можна спостерігати в прямому ефірі, а сам запуск має відбутися о 16:30 за Києвом.

Starship розроблений спеціально для польотів на Марс та Місяць, і здатний перевозити до 100 осіб. Цей політ зробить її найбільшою і найпотужнішою ракетною системою, коли-небудь запущеною людством.

У разі успіху проєкт SpaceX стане важливим кроком на шляху до космічного туризму і може докорінно змінити правила космічних подорожей.

Офіційна трансляція SpaceX:

Трансляція українською: