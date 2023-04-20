SpaceX готується до запуску Starship - найпотужнішої ракети в історії
Компанія Ілона Маска SpaceX підтвердила підготовку до польоту в космос найпотужнішої ракети, коли-небудь запущеної людством. У разі успіху проєкт стане кроком на шляху до космічного туризму
Про це йдеться на сайті SpaceX.
У четвер, 20 квітня, SpaceX здійснить другу спробу запуску гігантського космічного корабля Starship ракетою-носієм Super Heavy з бази в Техасі. Подію можна спостерігати в прямому ефірі, а сам запуск має відбутися о 16:30 за Києвом.
Starship розроблений спеціально для польотів на Марс та Місяць, і здатний перевозити до 100 осіб. Цей політ зробить її найбільшою і найпотужнішою ракетною системою, коли-небудь запущеною людством.
У разі успіху проєкт SpaceX стане важливим кроком на шляху до космічного туризму і може докорінно змінити правила космічних подорожей.
Офіційна трансляція SpaceX:
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