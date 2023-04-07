Маск анонсував перший запуск ракети Starship

Про це він написав у твіттері.

Наразі компанія чекає на підтримку відповідних органів США.

"Starship укомплектований і готовий до запуску наступного тижня, очікуючи на дозвіл регулятора", - зазначив Маск.

Не виключено, що перший політ ракети Starship може відбутися в понеділок, 10 квітня. Запустити її планують зі стартового майданчика SpaceX у Техасі. У рамках тестового польоту ракета має виконати один виток навколо Землі.