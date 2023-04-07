Маск анонсував перший запуск ракети Starship
Засновник компанії SpaceX Ілон Маск анонсував, що готується перший запуск надважкої ракети Starship, яку розробляють для пілотованих місій на Місяць та Марс
Про це він написав у твіттері.
Наразі компанія чекає на підтримку відповідних органів США.
"Starship укомплектований і готовий до запуску наступного тижня, очікуючи на дозвіл регулятора", - зазначив Маск.
Не виключено, що перший політ ракети Starship може відбутися в понеділок, 10 квітня. Запустити її планують зі стартового майданчика SpaceX у Техасі. У рамках тестового польоту ракета має виконати один виток навколо Землі.
- 2 березня компанія SpaceX Ілона Маска запустила екіпаж з чотирьох астронавтів до Міжнародної космічної станції.
- У ніч проти 15 березня вантажний корабель Cargo Dragon вирушив до Міжнародної космічної станції.
- А в ніч на 30 березня американська компанія SpaceX запустила на орбіту партію з 56 інтернет-супутниками для системи Starlink.
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