У SpaceX представили міжпланетний корабель Starship

Про це повідомляє пресслужба компанії SpaceX.



Як відомо, представлена ​​система Starship складається із самого космічного корабля і ракети-носія Super Heavy.



Під час презентації SpaceX показала, як виглядатиме запуск корабля. Зараз компанія працює над тим, щоб зробити систему повністю багаторазовою та здійснювати на ній польоти на Місяць та Марс.



Як повідомляється, після виведення корабля в космос ракета-носій відкріплюється та повертається на пускову вежу, де її вловлює маніпулятор Mechazilla.



За словами Маска, ракета-носій проведе в атмосфері шість хвилин: дві на зльоті та чотири на посадці. У перспективі систему можна буде повторно використати кожні 6-8 годин, здійснюючи по три запуски на день.



У SpaceX заявляють, що створення повністю багаторазової системи є "ключем до майбутнього, в якому людство досліджує зірки".



Маск також розповів про те, що Starship "дозаповнюватиметься", а не дозаправлятиметься на орбіті, оскільки двигуни Raptor використовують більше рідкого кисню, ніж палива.



Як заявляють у компанії, ракета-носій Super Heavy має більш як удвічі потужнішу тягу, ніж Saturn V - найбільша ракета, колись відправлена ​​в космос. Зараз ракета має 29 двигунів Raptor, але всього може бути 33.



Starship може зробити революцію у космічних польотах, вважає засновник SpaceX. Протягом двох-трьох років вартість запуску Starship можливо знизиться до $10 млн.



Запуск ракети Falcon 9 коштує близько $60 млн.



Запуск системи планується з бази SpaceX у Бока-Чіка в Техасі, але для цього компанії доведеться отримати схвалення Федерального авіаційного управління.



За словами Маска, очікується, що управління надасть свою екологічну оцінку у березні, тоді ж буде готова й сама ракета.

Нагадаємо, що космічна компанія SpaceX підприємця Ілона Маска завершила будівництво повноцінного прототипу ракети Starship, готового до першого орбітального польоту.

Крім того, компанія SpaceX через вплив магнітної бурі прогнозує згоряння 40 з 49 супутників Starlink, які запустили минулого тижня, замість їхнього виходу на орбіту.

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