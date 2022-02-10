Висотою 120 метрів: SpaceX завершила будівництво прототипу ракети Starship

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Youtube-канал NASASpaceflight.



Під час прямого ефіру, SpaceX успішно з’єднала прототип Starship 20 з прискорювачем Super Heavy Booster 4.



Загальна висота ракети Starship становить 120 метрів.



Нагадаємо, 9 лютого компанія SpaceX через вплив магнітної бурі спрогнозувала згоряння 40 з 49 супутників Starlink замість їхнього виходу на орбіту.

Під час будівництва ракети Starship компанія використовувала 140-метрову вежу з роботизованими маніпуляторами "Мехазіллу", яка ловитиме перший ступіть, що приземлятиметься після польоту.