Висотою 120 метрів: SpaceX завершила будівництво прототипу ракети Starship
Космічна компанія SpaceX підприємця Ілона Маска завершила будівництво повноцінного прототипу ракети Starship, готового до першого орбітального польоту
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на Youtube-канал NASASpaceflight.
Під час прямого ефіру, SpaceX успішно з’єднала прототип Starship 20 з прискорювачем Super Heavy Booster 4.
Загальна висота ракети Starship становить 120 метрів.
Під час будівництва ракети Starship компанія використовувала 140-метрову вежу з роботизованими маніпуляторами "Мехазіллу", яка ловитиме перший ступіть, що приземлятиметься після польоту.
- Нагадаємо, 9 лютого компанія SpaceX через вплив магнітної бурі спрогнозувала згоряння 40 з 49 супутників Starlink замість їхнього виходу на орбіту.
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