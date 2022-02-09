Замість виходу на орбіту: SpaceX прогнозує згоряння до 40 супутників Starlink через магнітну бурю

Про це йдеться на сайті SpaceX.



Компанія SpaceX 3 лютого запустила 49 супутників на низьку навколоземну орбіту. Очікується, що через магнітну бурю 80% з них згорять.



Магнітна буря сталася 4 лютого. Вона нагріла атмосферу Землі та збільшила її щільність, унаслідок чого атмосферний опір став на 50% більшим, ніж під час попередніх запусків.



Супутники мали б уникнути шторму, але через атмосферні умови вони не змогли виконати маневри. Підвищений опір на малих висотах не дав їм змоги розвинути швидкість для підйому на робочу орбіту.



Частина супутників повернеться до атмосфери Землі та згорить у ній.



У SpaceX зазначили, що Starlink розроблені таким чином, що під час повторного входу в атмосферу планети вони розпадаються і не створюють космічне сміття.

Нагадаємо, 3 лютого, важка ракета-носій Falcon 9 успішно вивела на орбіту партію з 49 міні-супутників, призначених для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.