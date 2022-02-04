Розгортання глобальної мережі інтернет-покриття: SpaceX вивела на орбіту нову партію міні-супутників
У четвер, 3 лютого, важка ракета-носій Falcon 9 успішно вивела на орбіту партію з 49 міні-супутників, призначених для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink
Про це повідомила компанія-розробник SpaceX у Twitter.
"Виведення 49 супутників Starlink підтверджено", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, запуск було здійснено о 13:13 за часом Східного узбережжя США (о 20:13 за Києвом) зі стартового комплексу 39A на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.
Орбітальне угруповання SpaceX тепер складається з 2089 космічних апаратів вагою 290 кг кожен. Наразі компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі.
Зазначається, що приблизно через 15,5 хвилин після запуску 49 супутників відокремилися від другого ступеня ракети на еліптичній перехідній орбіті висотою до 340 км. Після перевірки інженерами SpaceX їхньої працездатності, супутники з використанням власних іонних двигунів піднімуться на штатну орбіту заввишки 540 км.
Це було вже 37 виведення на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проекту Starlink. Попередню партію супутників Starlink було запущено 19 січня.
При цьому, багаторазовий перший ступінь американської ракети-носія Falcon 9, який використовувався для запусків вже вшосте, приблизно за дев'ять хвилин після старту здійснив керовану вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, розташовану в Атлантиці приблизно в 640 км від космодрому.
Крім того, спеціальні рятувальні судна SpaceX мали виловити з води дві стулки обтічника головної частини ракети, які після відділення спускалися на парашутах. Повторне використання обтічника дозволяє заощаджувати компанії SpaceX до $6 млн під час запуску своїх ракет.
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