Розгортання глобальної мережі інтернет-покриття: SpaceX вивела на орбіту нову партію міні-супутників

Про це повідомила компанія-розробник SpaceX у Twitter.



"Виведення 49 супутників Starlink підтверджено", - йдеться у повідомленні.



Як відомо, запуск було здійснено о 13:13 за часом Східного узбережжя США (о 20:13 за Києвом) зі стартового комплексу 39A на космодромі на мисі Канаверал у Флориді.



Орбітальне угруповання SpaceX тепер складається з 2089 космічних апаратів вагою 290 кг кожен. Наразі компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі.



Зазначається, що приблизно через 15,5 хвилин після запуску 49 супутників відокремилися від другого ступеня ракети на еліптичній перехідній орбіті висотою до 340 км. Після перевірки інженерами SpaceX їхньої працездатності, супутники з використанням власних іонних двигунів піднімуться на штатну орбіту заввишки 540 км.



Це було вже 37 виведення на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проекту Starlink. Попередню партію супутників Starlink було запущено 19 січня.



При цьому, багаторазовий перший ступінь американської ракети-носія Falcon 9, який використовувався для запусків вже вшосте, приблизно за дев'ять хвилин після старту здійснив керовану вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, розташовану в Атлантиці приблизно в 640 км від космодрому.



Крім того, спеціальні рятувальні судна SpaceX мали виловити з води дві стулки обтічника головної частини ракети, які після відділення спускалися на парашутах. Повторне використання обтічника дозволяє заощаджувати компанії SpaceX до $6 млн під час запуску своїх ракет.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb