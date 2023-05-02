Екоактивісти подали до суду на Офіс цивільної авіації США, хочуть позбавити SpaceX ліцензії через пуск ракети
Групи захисту дикої природи та навколишнього середовища позиваються до суду на Федеральну авіаційну адміністрацію (FAA) США через пуск ракети SpaceX у квітні
Про це повідомляє The Independent.
Позов було подано до окружного суду США у Вашингтоні.
Адвокат Центру біологічного різноманіття, один із позивачів, сказав, що групи звернулись до суду через те, що FAA не врахувала повністю екологічний вплив програми Starship поблизу пляжу Бока-Чіка в Південному Техасі. Тож просять анулювати п'ятирічну ліцензію, видану SpaceX.
"Життєво важливо, щоб ми захищали життя на Землі, навіть дивлячись на зірки, в цю сучасну епоху космічних польотів. Федеральні чиновники повинні захищати вразливу дику природу та прифронтові спільноти, а не давати пропуск корпоративним інтересам, які хочуть використовувати цінні прибережні ландшафти як звалище для космічних відходів", - сказав Джаред Марголіс з Центру біологічного різноманіття.
FAA відмовилося від коментарів, зазначивши, що не поки коментує поточний судовий процес. Агентство контролює розслідування аварії та наказало зупинити всі кораблі SpaceX Starship, доки не буде впевнено, що громадська безпека не буде поставлена під загрозу.
Стартовий майданчик SpaceX знаходиться у віддаленому місці на найпівденнішому краю Техасу, трохи нижче острова Саус-Падре.
Раніше Служба охорони рибних ресурсів та дикої природи США повідомляла, що великі шматки бетону, листи нержавіючої сталі, метал та інші предмети було відкинуто на сотні метрів від майданчика. Крім того, стався викид подрібненого бетону на відстань до 4 км на північний захід від майданчика.
- 20 квітня SpaceX здійснила спробу запуску гігантського космічного корабля Starship ракетою-носієм Super Heavy з бази в Техасі. Запуск відбувся із затримкою у кілька хвилин. Злетівши та досягнувши висоти у 38 км, ракета-носій почала неконтрольовано обертатися і збилася з правильного курсу. Трохи пізніше Starship вибухнула.
- Згодом ракета Falcon Heavy американської компанії SpaceX запустила на орбіту супутник ViaSat-3 Americas, вага якого складає 6,7 тонни.
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