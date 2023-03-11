Спецпідрозділ "Кракен" ліквідував вежі спостереження на території Росії

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал "Кракена".

"Силами протитанкової групи спецпідрозділу «KRAKEN» знищено дві автономні вежі спостереження "Муром" у Брянській та Курській області", - йдеться у повідомленні.

Ці вежі корегували російську артилерію, супроводжують ворожі ДРГ, блокують діяльність сил оборони України та спостерігають 24/7, що відбувається на нашій території на відстані 15 км.