Спецпідрозділ "Кракен" ліквідував вежі спостереження на території Росії
Українські захисники знищили дві ворожі вежі спостереження, які були розташовані на території Росії
Про це повідомляє офіційний телеграм-канал "Кракена".
"Силами протитанкової групи спецпідрозділу «KRAKEN» знищено дві автономні вежі спостереження "Муром" у Брянській та Курській області", - йдеться у повідомленні.
Ці вежі корегували російську артилерію, супроводжують ворожі ДРГ, блокують діяльність сил оборони України та спостерігають 24/7, що відбувається на нашій території на відстані 15 км.
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