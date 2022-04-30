Списує свої провали на росіян та Путіна: у Кремлі накинулися на Шольца за підтримку України
Заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц намагається списати свої невдачі на росіян та президента РФ Володимира Путіна
Про це Медведєв написав у telegram.
Таким чином, він відреагував на статтю Шольца для Die Welt, в якій канцлер заявив, що російська агресія проти України спрямована на знищення демократії та прав людини, а події у Бучі назвав воєнними злочинами РФ.
"Стаття посередня, гасла одні: у нас демократія, а в усьому винен Путін та росіяни. Не вдасться. Німецький бюргер сильніший за американського обивателя, він думати не розучився. На цьому в історію не в'їдеш, провину за свої провали в рідній країні не змиєш і краще за улюблену німцями Ангелу не станеш",— написав Медведєв.
- 28 квітня Олаф Шольц заявив, що Німеччина готова до зупинки постачання газу з РФ та продовження санкцій до повного звільнення території України.
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