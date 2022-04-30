Списує свої провали на росіян та Путіна: у Кремлі накинулися на Шольца за підтримку України

Про це Медведєв написав у telegram.

Таким чином, він відреагував на статтю Шольца для Die Welt, в якій канцлер заявив, що російська агресія проти України спрямована на знищення демократії та прав людини, а події у Бучі назвав воєнними злочинами РФ.

"Стаття посередня, гасла одні: у нас демократія, а в усьому винен Путін та росіяни. Не вдасться. Німецький бюргер сильніший за американського обивателя, він думати не розучився. На цьому в історію не в'їдеш, провину за свої провали в рідній країні не змиєш і краще за улюблену німцями Ангелу не станеш",— написав Медведєв.

28 квітня Олаф Шольц заявив, що Німеччина готова до зупинки постачання газу з РФ та продовження санкцій до повного звільнення території України.

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