Німеччина готова до зупинки постачання газу з РФ та продовження санкцій до повного звільнення території України, - Шольц

Про це пише Spiegel.

Канцлер Олаф Шольц попереджає, що Німеччина має підготуватися до подібного кроку. Адже ніхто не знає, як поведе себе глава Кремля Володимир Путін.

"Треба бути готовим до цього, - сказав Шольц під час візиту у Японію, - а ми вже вжили заходів перед початком війни і знаємо, що нам робити".

Проте німецькі компанії попередили про "навряд чи підраховані наслідки", які можуть виникнути в разі зупинки доставки.

Окрім дефіциту газу, Японія також стурбована продовженням санкцій проти путінської кремлівської кліки. "Вони дуже ефективні", – каже Шольц про санкції, введені ЄС, США та країнами G7. Росія усвідомлює, що це завдає значної шкоди її власним можливостям розвитку. Санкції будуть використані для припинення війни та виведення російських військ, "щоб Україна могла знову розвивати власний суверенітет".

Шольц припускає, що санкції Заходу не будуть скасовані, якщо Росія запропонує припинення вогню на основі територіальних переваг. Лише повне виведення кремлівських військ з України може зробити можливим припинення санкцій.

Відзначимо, що Німеччина зараз наче пройшла повну реінкарнацію у ставленні до Росії: 26 квітня, вона погодилась надати Україні важке озброєння.

А сьогодні також стало відомо, що ФРН підтримала де-SWIFT Сбєрбанку та поступове ембарго на російську нафту в новому пакеті санкцій.

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