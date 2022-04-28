Німеччина підтримала де-SWIFT Сбєрбанку та поступове ембарго на російську нафту в новому пакеті санкцій, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg

Не дивлячись на попередній опір, зараз Німеччина вже готова розглянути питання про включення ПАТ "Сбербанк", найбільшого банку Росії, до наступного пакету санкцій Європейського Союзу.

Також шостий пакет, який також, ймовірно, включатиме поетапне ембарго на російську нафту, став значно реальнішим після того, як президент Росії Володимир Путін почав припинити поставки газу до Польщі та Болгарії.

Німеччина була однією з найбільш неохочих держав-членів, коли мова йшла про те, щоб ввести санкції щодо Сбербанку та виключити його з міжнародної системи SWIFT.

За словами дипломатів і документів, які бачив Bloomberg, Берлін був стурбований тим, що введення санкцій до Сбербанку призведе до порушення операцій, пов’язаних з енергетикою. Але останніми тижнями Німеччина швидко перейшла до використання альтернативних постачальників енергії і тепер готується підтримати поетапну заборону на російську нафту.

Прес-секретар міністерства фінансів Німеччини повідомив, що, як зазвичай, окремі повідомлення не коментують, але санкції ЄС є результатом інтенсивних консультацій та спільних рішень усіх країн-членів ЄС.

Раніше цього місяця президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС ще раз погляне на російські банки, включаючи Сбербанк, коли вони обговорюють шостий пакет санкцій.

США вже повністю ввели санкції до Сбербанку. Велика Британія заборонила банку здійснювати розрахунки в фунтах стерлінгів через свою фінансову систему. ЄС, а також США та Великобританія також наклали санкції на генерального директора банку Германа Грефа.

Також напередодні, 26 квітня, Німеччина погодилась надати Україні важке озброєння.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb