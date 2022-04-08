Про це йдеться на сайті Євросоюзу.

У список серед інших потрапили:

Нагадаємо, сьогодні, 8 квітня, Чорногорія запровадила санкції проти Росії.

П'ятий пакет санкцій ЄС проти РФ включає ембарго на вугілля з серпня та подальші заборони на експорт

Радник голови ОПУ Подоляк заявив, що ключові санкції проти Росії для завершення війни в Україні - це прямі та непрямі ембарго, обмеження для Сбербанку і Газпромбанку.

У Путіна визнали, що через санкції перебувають "в дуже скрутному економічному становищі".

дочки Путіна Марія Воронцова і Катерина Тихонова;російські олігархи Олег Дерипаска, Борис та Ігор Ротенберги, Кирило Шамалов, Саїд Керімов;глава "Сбербанку" Герман Греф;пропагандист Олексій Піманов;головний редактор "Комсомольської правди" Володимир Сунгоркін;гендиректор ВГТРК Олег Добродєєв;головний редактор "Московського комсомольця" Павло Гусєв;представник Міноборони Ігор Конашенков.

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