Євросоюз запровадив персональні санкції проти понад двох сотень росіян. Серед них - і доньки Путіна
ЄС ввів санкції стосовно понад 200 росіян.
Про це йдеться на сайті Євросоюзу.
У список серед інших потрапили:дочки Путіна Марія Воронцова і Катерина Тихонова;
російські олігархи Олег Дерипаска, Борис та Ігор Ротенберги, Кирило Шамалов, Саїд Керімов;
глава "Сбербанку" Герман Греф;
пропагандист Олексій Піманов;
головний редактор "Комсомольської правди" Володимир Сунгоркін;
гендиректор ВГТРК Олег Добродєєв;
головний редактор "Московського комсомольця" Павло Гусєв;
представник Міноборони Ігор Конашенков.
- Нагадаємо, сьогодні, 8 квітня, Чорногорія запровадила санкції проти Росії.
- П'ятий пакет санкцій ЄС проти РФ включає ембарго на вугілля з серпня та подальші заборони на експорт
- Радник голови ОПУ Подоляк заявив, що ключові санкції проти Росії для завершення війни в Україні - це прямі та непрямі ембарго, обмеження для Сбербанку і Газпромбанку.
- У Путіна визнали, що через санкції перебувають "в дуже скрутному економічному становищі".
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