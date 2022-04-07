У Путіна визнали, що через санкції перебувають "в дуже скрутному економічному становищі"
Прес-секретар Путіна зазначив, що Росія живе під санкціями багато років, проте мусив погодитись, що ті обмеження, які введені впродовж останнього часу є значно відчутнішими
Про це розповів Дмитро Пєсков у прямому ефірі Sky News.
На запитання, чи вважає він санкції проти Росії екзистенційною загрозою, він відповів:
"Ні, ні, ми живемо під санкціями кілька десятиліть. І ми фактично звикли до такої ситуації".
Та відразу ж додав що нові обмеження принесли відчутної шкоди Росії:
"Ми почали готуватися до цих санкцій рік тому. І тому зараз, звісно, перебуваємо в дуже скрутному економічному становищі, але наша економіка все ще стоїть на ногах, і нам добре".
- Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю для британських журналістів Пєсков визнав значні втрати в ході війни в Україні, але навіть приблизної цифри не назвав.
- Також він назвав ще одну причину широкомасштабного вторгнення в Україну.
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