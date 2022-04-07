У Путіна визнають значні втрати в ході війни в Україні, але цифр не називають
Прес-секретар Путіна визнав, що "ми зазнали значних втрат" і це "трагедія"
Про це розповів Дмитро Пєсков у прямому ефірі Sky News.
За його словами, історія України була змінена в 2014 році під час того, що відбувся "незаконний переворот". Тоді Україна стала "антиросійською", і "все, що відбувалося в Україні, було спрямоване проти нашої країни".
Пєсков також сказав, що Росія впродовж "десяти років" почала "турбуватися про свою безпеку".
Відповідаючи на запитання, чи стала війна приниженням для Росії з огляду на кількість втрачених військ, він відповів: "Ні, це неправильне розуміння того, що відбувається".
Але все ж в одному аспекті він визнав, що війна пішла погано: "У нас є значні втрати військ. І це велика трагедія для нас".
- Нагадаємо, станом на сьогодні український Генштаб повідомляє, що Росія втратила близько 19 тисяч військових.
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