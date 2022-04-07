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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У Путіна визнають значні втрати в ході війни в Україні, але цифр не називають

У Путіна визнають значні втрати в ході війни в Україні, але цифр не називають

7 квітня, 2022 четвер
20:35
війна з Росією Дмитро Пєсков

Прес-секретар Путіна визнав, що "ми зазнали значних втрат" і це "трагедія"

Про це розповів Дмитро Пєсков у прямому ефірі Sky News.

За його словами, історія України була змінена в 2014 році під час того, що відбувся "незаконний переворот". Тоді Україна стала "антиросійською", і "все, що відбувалося в Україні, було спрямоване проти нашої країни".

Пєсков також сказав, що Росія впродовж "десяти років" почала "турбуватися про свою безпеку".

Відповідаючи на запитання, чи стала війна приниженням для Росії з огляду на кількість втрачених військ, він відповів: "Ні, це неправильне розуміння того, що відбувається".

Але все ж в одному аспекті він визнав, що війна пішла погано: "У нас є значні втрати військ. І це велика трагедія для нас".

  • Нагадаємо, станом на сьогодні український Генштаб повідомляє, що Росія втратила близько 19 тисяч військових.

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Дмитро Пєсков
втрати бойовиків
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