Прессекретар Путіна назвав ще одну причину російського вторгнення в Україну
Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що ще однією метою війни в Україні є нібито усунення загрози Третьої світової війни
Про це Дмитро Пєсков заявив в інтерв'ю каналу Sky News.
Пєсков змалював ситуацію, за якої Україна вступає у НАТО і вирішила силовим шляхом повернути анексований Росією Крим.
"Застосовуючи статтю 5 Статуту НАТО, країнам Альянсу, що володіє ядерною зброєю, доведеться захищати Україну. Могла б бути Третя світова війна. Що зараз здійснюється (війна в Україні. - Ред.) - це захист від будь-якої потенційної загрози такої війни", - заявив Пєсков.
- Нагадаємо, у Кремлі відкинули пропозицію України про переговори щодо статусу Криму.
- 29 березня українська делегація на переговорах з Росією в Стамбулі запропонувала Росії договір, який передбачатиме переговори між Києвом і Москвою щодо статусу анексованого Криму протягом наступних 15 років.
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