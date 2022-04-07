Про це Дмитро Пєсков заявив в інтерв'ю каналу Sky News.

Пєсков змалював ситуацію, за якої Україна вступає у НАТО і вирішила силовим шляхом повернути анексований Росією Крим.

"Застосовуючи статтю 5 Статуту НАТО, країнам Альянсу, що володіє ядерною зброєю, доведеться захищати Україну. Могла б бути Третя світова війна. Що зараз здійснюється (війна в Україні. - Ред.) - це захист від будь-якої потенційної загрози такої війни", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, у Кремлі відкинули пропозицію України про переговори щодо статусу Криму.

29 березня українська делегація на переговорах з Росією в Стамбулі запропонувала Росії договір, який передбачатиме переговори між Києвом і Москвою щодо статусу анексованого Криму протягом наступних 15 років.

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