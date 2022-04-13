Нові антиросійські санкції від Великої Британії: заборона імпорту чавуну та сталі і експорту квантових технологій
Велика Британія із 14 квітня забороняє імпорт російського чавуну та сталі, а також експорт квантових технологій та передових матеріалів
Про це йдеться у заяві британського уряду.
"Сьогоднішнє оголошення передує ухваленню підзаконного акту в парламенті завтра (четвер, 14 квітня), який забороняє імпорт виробів із чавуну та сталі, а також експорт квантових технологій, сучасних матеріалів та предметів розкоші. Ці нові заходи націлені на ключові джерела доходу для військової машини Путіна та заважають військовим амбіціям Росії", - наголосили в уряді.
- Нагадаємо, попередній пакет санкцій Британії включав ембарго на вугілля та нафту, блокування Сбєрбанку та інвестицій у Росію.
- Також Британія надіслала Україні протитанкові та протикорабельні ракети і ПЗРК Starstreak.
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