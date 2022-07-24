Відео виступу оприлюднив youtube-канал Top UA (Архів війни).

На Саміт перших леді та джентльменів, який відбувається у Києві за ініціативи Першої леді Олени Зеленської, завітала відома співачка Еллі Голдінг. Британська виконавиця заспівала українською мовою пісню "Ой у лузі червона калина…", яка стала своєрідним воєнним гімном сьогодення. Соліст Pianoбой Дмитро Шуров акомпанував Еллі Голдінг на роялі, а також вокально підтримав співачку.

Додамо, НБУ ввів в обіг пам'ятну монету "Ой у лузі червона калина".