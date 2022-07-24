Співачка Еллі Голдінг підтримала Україну виконанням "Ой у лузі червона калина"
Власниця нагороди BRIT Awards виконала український військовий гімн в дуеті із солістом Pianoбой Дмитром Шуровим
Відео виступу оприлюднив youtube-канал Top UA (Архів війни).
На Саміт перших леді та джентльменів, який відбувається у Києві за ініціативи Першої леді Олени Зеленської, завітала відома співачка Еллі Голдінг. Британська виконавиця заспівала українською мовою пісню "Ой у лузі червона калина…", яка стала своєрідним воєнним гімном сьогодення. Соліст Pianoбой Дмитро Шуров акомпанував Еллі Голдінг на роялі, а також вокально підтримав співачку.
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