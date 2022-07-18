НБУ ввів в обіг пам'ятну монету "Ой у лузі червона калина"
18 липня НБУ ввів в обіг пам'ятну монету "Ой у лузі червона калина" номіналом 5 і 10 гривень
Про це інформує Національний банк України
18 липня НБУ ввів в обіг пам'ятну монету "Ой у лузі червона калина". Ця монета вже друга у серії "Безсмертна моя, Україно", створеній протягом розв’язаної Росією повномасштабної війни в Україні.
Монету виготовили номіналами 5 і 10 гривень. Монета номіналом 5 грн виготовлена із нейзильберу із запланованим тиражем до 250 тис. шт. (зокрема до 75 тис. шт. випустять у 2022 році). Монета номіналом 10 грн виготовлена зі срібла і буде мати тираж до 5 тис. шт., (зокрема до 2,5 тис. шт піде в обіг ще цього року).
Як повідомляють у банку, на аверсі монети (що є результатом праці художника Дмитра Кривоноса та скульпторів Святослава Іваненка й Володимира Атаманчука) зображена стилізована композиція: захисники різних поколінь – козак, січовий стрілець і сучасний воїн Збройних Сил України підіймають калину – опоетизований символ України, крона якої нагадує обриси її кордонів. Угорі напівколом напис: "А ми тую червону калину підіймемо!". На реверсі на дзеркальному тлі угорі продовження пісні: "А ми нашу славну Україну, гей, гей розвеселимо!" А в центрі зображено гілку - листок та ягоди калини.
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