Естонський банк Eesti Pank запустив у продаж монету, яку присвятив Україні

Про це повідомляє естонський банк Eesti Pank.

Виторг від продажу цих монет Банк Естонії буде перераховувати Центробанку України.

Спеціальний дизайн монети розробила Дар'я Тітова, молода українська біженка, яка навчається в Естонській академії мистецтв.

Монету можна купити, придбавши монетну картку за 18 євро.

Банк Естонії планує випустити до 40 000 монетних карток, але готовий збільшити тираж, якщо попит виявиться вищим.

Монети зі спеціальним дизайном також надійдуть у широкий обіг наприкінці цього року, коли в обіг буде випущено два мільйони монет номіналом 2 євро.

4 червня у Ватикані випустили срібну монету на підтримку України. Відомо, що дизайн монети розробили мисткині Орієтта Россі та Даніела Лонго. Весь прибуток від її продажу використають на допомогу Україні.

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