У Ватикані випустили срібну монету на підтримку України

Про це йдеться на сайті Монетного двору Ватикану.

Відомо, що дизайн монети розробили мисткині Орієтта Россі та Даніела Лонго.

На монеті вони зобразили трьох людей, які тікають із міста, зруйнованого бомбами, на чолі з молодою мамою, яка йде назустріч. Угорі латиницею та кирилицею напис "PAX - MИP". На аверсі Даніела Лонго зображує голуба миру, внизу - герб Папи Франциска та частину молитви, яку він прочитав під час загальної аудієнції 16 березня 2022 року.

“Це не просто символ, це справжній жест на підтримку України: на 100-й день російського вторгнення в Україну Ватиканський офіс філателії та нумізматики випустив спеціальну срібну монету (23 гр.), присвячену Україні”, - написав посол України у Ватикані Андрій Юраш.

Зазначається, що вартість монети становить 50 євро. Усі отримані кошти з продажу підуть на допомогу Україні. Придбати її можна за посиланням.

Нагадаємо, Папа Франциск закликав зняти блокування експорту пшениці з України, заявивши, що зерно не може використовуватися як "зброя війни". На його думку, багато мільйонів людей, особливо в найбідніших країнах світу, залежать від пшениці з України.

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