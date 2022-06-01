Папа Римський закликає розблокувати експорт пшениці з України, - Reuters

Про це передають у Reuters.

"Блокування експорту пшениці з України викликає велике занепокоєння, тому що від цього залежать життя мільйонів людей, особливо в бідніших країнах", – сказав Папа.

На його думку, багато мільйонів людей, особливо в найбідніших країнах світу, залежать від пшениці з України.



"Я щиро закликаю докласти всіх зусиль, щоб розв'язати цю проблему, гарантувати загальне право на харчування. Будь ласка! Не використовуйте пшеницю, основний харчовий продукт, як зброю війни", - додав він.

Нагадаємо, 28 травня в ООН заявили, що через війну Росії з Україною у світі голодуватимуть 218 млн людей.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва розблокує судноплавство у Чорному морі, якщо Україна розмінує прибережні води.

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