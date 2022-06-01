Папа Римський закликає розблокувати експорт пшениці з України, - Reuters
Папа Франциск закликав зняти блокування експорту пшениці з України, заявивши, що зерно не може використовуватися як "зброя війни"
Про це передають у Reuters.
"Блокування експорту пшениці з України викликає велике занепокоєння, тому що від цього залежать життя мільйонів людей, особливо в бідніших країнах", – сказав Папа.
На його думку, багато мільйонів людей, особливо в найбідніших країнах світу, залежать від пшениці з України.
"Я щиро закликаю докласти всіх зусиль, щоб розв'язати цю проблему, гарантувати загальне право на харчування. Будь ласка! Не використовуйте пшеницю, основний харчовий продукт, як зброю війни", - додав він.
- Нагадаємо, 28 травня в ООН заявили, що через війну Росії з Україною у світі голодуватимуть 218 млн людей.
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