Лавров назвав умову розблокування українських портів
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва розблокує судноплавство у Чорному морі, якщо Україна розмінує прибережні води
Про це повідомляють російські ЗМІ.
"Для цього необхідно, щоб українські представники розмінували прибережні води, що знаходяться у територіальних водах, у територіальному морі України та які були заміновані. Якщо цю проблему розмінування буде вирішено, то у відкритому морі ВМС РФ забезпечать безперешкодний прохід цих суден у море Середземне і далі до пунктів призначення", - сказав Лавров.
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