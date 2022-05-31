Лавров назвав умову розблокування українських портів

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Для цього необхідно, щоб українські представники розмінували прибережні води, що знаходяться у територіальних водах, у територіальному морі України та які були заміновані. Якщо цю проблему розмінування буде вирішено, то у відкритому морі ВМС РФ забезпечать безперешкодний прохід цих суден у море Середземне і далі до пунктів призначення", - сказав Лавров.

25 травня міністр закордонних справ Китаю Ван І виступив за створення зеленого коридору для експорту українського зерна.

У британській розвідці 25 травня заявили, що Україні не вдасться подолати блокаду морських портів за допомогою альтернативних сухопутних маршрутів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив сумніви, що НАТО наважиться на силове розблокування українського морського експорту.

28 травня в ООН заявили, що через війну Росії з Україною у світі голодуватимуть 218 млн людей.

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