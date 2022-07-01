Співіснування з Росією можливе тільки після демонтажу режиму Путіна, - нардеп Осадчук
Народний депутат від Голосу Андрій Осадчук переконаний, що співіснування з країною-агресоркою Російською Федерацією можливе лише після демонтажу режиму Володимира Путіна
Політик висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".
"Ми всі розуміємо, що співіснування з Російською Федерацією можливе тільки після демонтажу фашистського режиму Володимира Путіна. У структурах і НАТО і Євросоюзу триває складна "конкуренція" - багато інтересів, суперечностей. Всі намагаються вийти на безпечний спосіб співіснування з РФ", - зазначив Осадчук.
Нардеп додав, що для безпеки України альтернативи НАТО не існує.
"У сучасних реаліях світу й міжнародних відносин не існує альтернативи Північноатлантичному альянсу. Немає організації, яка могла б забезпечити Україні безпеку. Визнання Росії головною загрозою НАТО повністю змінює логіку й організацію роботи Альянсу", - зауважив Андрій Осадчук.
- 29 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Росія зі стратегічного партнера перетворилась на головну загрозу для Альянсу.
- Наступного дня Столтенберг заявив, що НАТО допомагає Україні, аби запобігти більшому конфлікту, адже війна Російської Федерації з Північноатлантичним альянсом буде колосальною.
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