Політик висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми всі розуміємо, що співіснування з Російською Федерацією можливе тільки після демонтажу фашистського режиму Володимира Путіна. У структурах і НАТО і Євросоюзу триває складна "конкуренція" - багато інтересів, суперечностей. Всі намагаються вийти на безпечний спосіб співіснування з РФ", - зазначив Осадчук.

Нардеп додав, що для безпеки України альтернативи НАТО не існує.

"У сучасних реаліях світу й міжнародних відносин не існує альтернативи Північноатлантичному альянсу. Немає організації, яка могла б забезпечити Україні безпеку. Визнання Росії головною загрозою НАТО повністю змінює логіку й організацію роботи Альянсу", - зауважив Андрій Осадчук.

29 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Росія зі стратегічного партнера перетворилась на головну загрозу для Альянсу.

Наступного дня Столтенберг заявив, що НАТО допомагає Україні, аби запобігти більшому конфлікту, адже війна Російської Федерації з Північноатлантичним альянсом буде колосальною.

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