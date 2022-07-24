Співробітник колонії у Житомирі переконував здатися окупантам

Про це повідомило Управління СБ України в Житомирській області.

Стало відомо, що під час робочих зустрічей зі своїми колегами та у розмовах зі знайомими, співробітник пенітенціарного закладу відкрито заперечував необхідність і доцільність протистояння збройним силам держави-агресора. Також колаборант заперечував обстріли рашистами цивільних об’єктів та переконував знайомих, що окупанти завдають ракетно-бомбові удари тільки по військових цілях ЗСУ.

СБУ повідомила, що чоловік вважає необхідним "припинення бойового супротиву українськими військовослужбовцями та прийняття рішення про капітуляцію на умовах, висунутих РФ".

"При цьому керівництво нашої держави повинно було беззастережно поступитися територіями, на які претендує агресор", - зазначили в СБУ.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем фактичного проживання фігуранта справи.

"За матеріалами СБУ дізнавачі Національної поліції повідомили колаборанту про підозру за ч.1 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України", - повідомила Служба безпеки.

22 липня СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ, який здавав ворогу інформацію для обстрілів Житомирщини і планував вступити до "розстрільних груп" окупантів.

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