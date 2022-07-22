English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Планував вступити до "розстрільних груп" окупантів: СБУ затримала ворожого агента на Житомирщині

Планував вступити до "розстрільних груп" окупантів: СБУ затримала ворожого агента на Житомирщині

22 липня, 2022 п'ятниця
12:54
війна з Росією Служба безпеки України СБУ

СБУ затримала агента воєнної розвідки РФ, який здавав ворогу інформацію для обстрілів Житомирщини і планував вступити до "розстрільних груп" окупантів

Про це повідомили в офіційному Telegram Служби безпеки України. 

Відомо, що зловмисник надавав своєму російському куратору карти з прив‘язкою до місцевості щодо розташування військових об’єктів ЗСУ та підприємства-виробника оборонної продукції на території регіону.

Цю інформацію агресори планували використати для проведення масованих ракетних ударів по стратегічно важливій інфраструктурі, повідомляє СБУ.

Окрім цього, встановлено, що це мешканець Коростеня, який раніше працював на одному зі стратегічно важливих заводів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

  • 21 липня СБУ затримала посадовця одного з найпотужніших підприємств регіону, агента ФСБ, який коригував обстріли РФ по аеропорту Кривого Рогу.
  • 21 липня співробітники СБУ Івано-Франківської, Донецької, Луганської областей та Старобільської окружної прокуратури викрили колишнього "регіонала", який увійшов до окупаційної адміністрації Старобільська.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Кримінал
СБУ
ЗСУ
Житомирщина
окупанти
колаборанти
Читайте також:
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
21 липня, 2022 четвер
Рамштайн-4. Що буде далі із HIMARS для України
Харків
22 липня, 2022 п'ятниця
У Харкові пролунали вибухи
21 липня, 2022 четвер
Коригував російський вогонь по аеропорту Кривого Рогу: СБУ затримала посадовця одного з найпотужніших підприємств регіону
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.41
    Купівля 37.41
    Продаж 38.56
  • EUR
    Купівля 37.79
    Продаж 39.11
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
22 липня
13:34
путін путлер
Путін може будь-яку свою поразку видати росіянам за перемогу, - Портников
13:31
Facebook запускає вкладку Feeds: користувачі зможуть бачити стрічку новин у хронологічному порядку
13:26
Сергій Шойгу
Шойгу прибув до Стамбула для підписання угоди щодо експорту українського зерна, - ЗМІ
13:08
розвідка
"РФ може використати родини для шантажу": українська розвідка застерегла сім'ї військовополонених від поїздок на територію ворога
13:07
грицак
За президентства Порошенка українську армію відбудували майже з нуля, – історик Ярослав Грицак 
13:06
Бельгія
Бельгія продовжить роботу двох останніх АЕС в країні через ріст цін на енергоресурси
13:05
Ексклюзив
Сергій Фурса
Ціна на бензин має зрости на 25%: усе залежить від інфляції та європейського ринку, - інвестиційний банкір Фурса
13:03
"Харошиє русскіє пісатєлі": чому Міносвіти гальмує дерусифікацію школи?
12:52
Ексклюзив
ураження Антонівський міст
Три атаки по Антонівському мосту унеможливили перекидання окупантами техніки, - депутат Херсонської облради Хлань
12:42
Молдова
У Молдові відреагували на бажання Придністров'я приєднатись до РФ
12:40
молодіжні проросійські організації
Російські загарбники створюють на тимчасово окупованих територіях молодіжні проросійські організації, - розвідка
12:35
Олексій Данілов
"Очікуємо предметної розмови з офіційними представниками Європолу": Данілов прокоментував чутки про "контрабанду зброї з України"
12:31
Бахмутський індустріальний коледж
На Донеччині росіяни обстріляли Бахмутський індустріальний коледж, пожежу ліквідували
12:30
Українські піротехніки 21 липня знешкодили 784 вибухонебезпечні предмети
12:22
літак рф
Російський кабмін додав до списку "недружніх" ще пʼять країн ЄС
12:07
Польща закупить у Південної Кореї 48 винищувачів і 180 танків
12:05
Ексклюзив
путін
Візит до Ірану - це приниження Путіна, - радник МВС Денисенко
11:56
Ексклюзив
Путін та Лукашенко. Сочі, 2022 рік
Лукашенко вступить у війну проти України тоді, коли це буде потрібно Кремлю, - білоруський опозиціонер Латушко
11:51
ЗСУ знищили дивізіон російських гаубиць
ЗСУ показали, як знищили дивізіон російських гаубиць, техніки, боєкомплекту й окупантів
11:48
Німеччина уряд
У бундестазі виступають за прямі постачання важкого озброєння Україні
11:38
У Швеції зафіксували найспекотнішу погоду
У Швеції зафіксували найспекотнішу погоду за останні 75 років
11:36
Оновлено
Краматорськ
Під завалами зруйнованої школи у Краматорську виявили тіла трьох людей
11:27
Обстріли Чугуївського району, Харківщина
На Харківщині росіяни за добу вбили трьох людей, 16 поранили, обстріляли будинки
11:23
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
Після часткової деокупації Херсонщини почнуться контрнаступальні дії, - боєць ЗСУ Шолтис
10:57
Ексклюзив
ЗСУ
До війни з Росією Україна готувалась ще за Порошенка, - журналіст Пашаєв
10:55
Ексклюзив
Житловий район у Слов'янську
Ворог обстрілює Слов'янськ касетними снарядами, - голова ОВА Лях
10:50
Північний потік-2
Запуск "Північного потоку - 2" категорично неможливий, - віцеканцлер Німеччини
10:46
Ексклюзив
Американська зброя для України
Уся російська агентура шукає, як запобігти постачанню зброї в Україну, - дипломат Єльченко
10:44
ЗСУ
На Полтавщині 22 липня триватимуть навчальні стрільби: лунатимуть постріли
10:40
СБУ, незаконний продаж амуніції Київ
Намагалися продати військову амуніцію на понад 8 млн грн: у Києві оголосили підозру керівникам мережі магазинів
10:32
обстріл ракета
Росіяни обстріляли Сумщину з артилерії: 6 "прильотів"
10:18
Ексклюзив
путін
У Кремлі розуміють: для досягнення переваги військовим шляхом вже не вистачає ресурсів, - полковник запасу Кевлюк
10:04
росіяни знищили
На Миколаївщині росіяни за добу обстріляли сільськогосподарські будівлі, гаражі та спричинили займання полів
09:59
ППО С-300
РФ збільшила використання ППО для наземних атак через нестачу спецракет, - британська розвідка
09:50
Інфографіка
долар
Курс валют 22 липня: ціна долара і євро в обмінниках підскочила
09:33
вбивство діти війна
Повномасштабна війна РФ проти України: кількість поранених дітей зросла до понад 683
09:08
Інфографіка
знищений танк окупантів
РФ втратила 39 тис. армійців, 3920 бронемашин і 863 артсистеми від початку повномасштабного вторгнення в Україну
09:06
обстріл
На Донеччині окупанти за добу вбили 5 цивільних, поранили ще 10
08:50
Держдеп США
Держдеп США схвалив продаж зброї чотирьом країнам на $2 млрд, - Reuters
08:38
Росіяни вдарили ракетами та гатили з авіації, артилерії й мінометів по Луганщині 21 липня
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV