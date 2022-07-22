Планував вступити до "розстрільних груп" окупантів: СБУ затримала ворожого агента на Житомирщині

Про це повідомили в офіційному Telegram Служби безпеки України.

Відомо, що зловмисник надавав своєму російському куратору карти з прив‘язкою до місцевості щодо розташування військових об’єктів ЗСУ та підприємства-виробника оборонної продукції на території регіону.

Цю інформацію агресори планували використати для проведення масованих ракетних ударів по стратегічно важливій інфраструктурі, повідомляє СБУ.

Окрім цього, встановлено, що це мешканець Коростеня, який раніше працював на одному зі стратегічно важливих заводів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

21 липня СБУ затримала посадовця одного з найпотужніших підприємств регіону, агента ФСБ, який коригував обстріли РФ по аеропорту Кривого Рогу.

21 липня співробітники СБУ Івано-Франківської, Донецької, Луганської областей та Старобільської окружної прокуратури викрили колишнього "регіонала", який увійшов до окупаційної адміністрації Старобільська.

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